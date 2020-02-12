الامارات | مصارع التماسيح الأسترالي وصل إندونيسيا.. هل سينجح في تحرير رقبة التمساح؟

شكرا لقرائتكم خبر عن مصارع التماسيح الأسترالي وصل إندونيسيا.. هل سينجح في تحرير رقبة التمساح؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحاول خبير حيوانات أسترالي تحرير تمساح، علق منذ سنوات في إطار دراجة نارية حول رقبته في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وكانت مسابقة لإزالة الإطار من رقبة التمساح قد ألغيت، في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما لم يتطوع أحد للقيام بتلك المحاولة.

ووصل مات رايت، مقدم السلسلة التلفزيونية «اوتباك رانجلر» التي تقدمها شبكة «نات جيو وايلد» التلفزيونية، إلى مدينة بالو أول من أمس، بناء على دعوة من الهيئة المحلية للحفاظ على الطبيعة، وبدأ نصب فخ لصيد التمساح.

وكتب رايت على موقع (انستغرام) اليوم «لقد تمكنا من نصب فخ في النهر وخططنا للمضي قدماً في العملية بعد الظهر مع الشرطة لمحاولة أن نجرّب حظنا في النهر».

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وكان قد رصد التمساح للمرة الأولى في عام 2016، وحول رقبته الإطار في نهر، يمر عبر مدينة بالو، عاصمة إقليم وسط سولاويسي. في ذلك الوقت، كان مسؤولون من الهيئة يخشون أن الإطار سيخنق التمساح، إذ إن حجمه يزداد. وتشير تقديرات السلطات المحلية إلى وجود 36 تمساحاً في المنطقة.

وكان رئيس الهيئة هاسموني هاسمار، قد رصد مكافأة لأي شخص يمكنه إزالة الإطار من التمساح، لكنه ألغى العرض، إذ لم يتقدم أحد لذلك.

وأضاف أن رايت كان يرافقه، زميله مصارع التماسيح الأسترالي، كريس ويلسون.

وكانت محاولات سابقة من قبل أشخاص روحانيين محليين وأفراد من منظمة أسترالية معنية بالحفاظ على الطبيعة وحتى مدرب حيوانات شهير لإإزالة الإطار قد باءت بالفشل.

