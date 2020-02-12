الامارات | أسباب آلام الوجه.. ومتى تستدعي استشارة طبيب أعصاب؟

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب آلام الوجه.. ومتى تستدعي استشارة طبيب أعصاب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أن آلام الوجه لها أسباب عدة مثل الصداع العنقودي والصداع النصفي والمتاعب النفس جسدية.

كما قد ترجع آلام الوجه إلى ما يعرف بـ«ألم العصب ثلاثي التوائم» المشهور أيضاً باسم «العصب الخامس»، وهو أحد أعصاب المخ الرئيسة يقع على جانبي الوجه، ويتفرع إلى ثلاثة فروع تغذي ثلاث مناطق، هي: الجبهة ووسط الوجه والفك.

لذا يتعين على المريض تدوين توقيت الإصابة بالألم ونوع النوبات وعرضها على طبيب أعصاب لمساعدته في تشخيص السبب الحقيقي الكامن وراء آلام الوجه، ومن ثم تحديد طريقة العلاج السليمة.