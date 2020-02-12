الامارات | تعرف إلى أعلى 10 دول عربية في معدلات السمنة بين النساء

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أعلى 10 دول عربية في معدلات السمنة بين النساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتلت دولة الكويت المركز الأول ضمن أعلى 10 دول عربية في ارتفاع سمنة النساء، بنسبة بلغت 77%، في حين جاءت قطر في المرتبة الثانية بنسبة 75%.

وكشف تقرير للبنك الدولي، نشرته شبكة RT الروسية، عن السمنة وتبعاتها الصحية والاقتصادية، ونسب انتشارها في العالم، أن سمنة النساء في بعض الدول العربية، سجَّلت معدلات قياسية. كما تضمن التقرير تصنيف السمنة على أنها مرض، ومن أكثر عوامل الخطر المعروفة للأمراض غير المعدية.

وبناء على التقرير، عرضت الشبكة، أعلى 10 دول عربية من ناحية ارتفاع السمنة بين النساء، حيث جاء أن العراق جاءت في المركز العاشر بنسبة 70%، والبحرين في التاسع بنسبة 70.5%، وجاءت لبنان في المركز الثامن بنسبة 71.1%، ومصر سابعةً بنسبة 71.3%، ثم غزة والضفة الغربية بـ71.5%، فيما احتلت ليبيا المركز الخامس بنسبة 72%، سبقتها السعودية بنسبة 73.7%، والأردن ثالثةً بنسبة 74.2%.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يصل إجمالي تكلفة السمنة في البلدان النامية خلال الـ15 عامًا المقبلة إلى أكثر من 7 تريليونات دولار، مؤكدًا أن هذه التكاليف لا تقتصر على الرعاية الصحية، بل تشمل أيضًا الخسائر غير المباشرة الناجمة عن التغيب عن العمل، وانخفاض الإنتاجية، والتقاعد المبكر وغير ذلك.