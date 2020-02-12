إليكِ موديلات أحذية شتوية موضة 2020 بحسب طولك منها البوت الطويل

تعتبر أحذية البوت من أساسيات الخزانة الشتوية، وهذا العام برعت دور الأزياء العالمية في إبتكار تشكيلة منوعة والتي كشفت عنها ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2021 - 2020.اكتشفي أبرز إتجاهات الموسم الجديد من خلال الموديلات التي جمعناها لكِ وأختاري التصميم بحسب طول قامتك.



أحذية بوت مطبعة

اتسمت بعض تصاميم خريف 202 بالجرأة لذا لم نستغرب الحضور الطاغي لأحذية البوت المغطاة بالطبعات والرسومات المتداخلة مثل التصاميم الموقعة من توري بورش Tory Burch ودرايس فان نوتن Dries Van Noten اعتمدي هذا النمط فقط في حال كنت ممشوقة القامة.

البوت الطويل

برزت هذا العام موضة البوت الطويل الذي يغطي الركبة وهو قطعة مثالية للقصيرات اذا ما أحسن تنسيقها، اذا كان بلون داكن أو جرئ نسقيه مع فستان قصير أو بنطال Skinny من نفس اللون أو اختاري موديل بلون الجلد Nude boots كما في الموديل الذي جلبناه لكِ من عرض بلومارين Blumarine.

البوت القصيرة

بخلاف أحذية البوت الطويلة، أبتكرت عدد من الدور الشهيرة موديلات قصيرة Ankle boots مثل تصميم ألكسندر ماكوين Alexander McQueen المزود برباط أمامي وبوت فيرساتشي Versace وتناسب قصيرات القامة، تفادي فقط الأحذية المصممة برقبة متوسطة الطول والتي تصل إلى منتصف الساق كما في مجموعات برادا Prada ولويفي Loewe وبروك كولكشن Brock Collection فهى تناسب الطويلات.

البوت بالكعب العريض

أحتلت أحذية البوت المصممة بكعوب عريضة Chunky boots قسم كبير من عروض كبريات الدور العالمية فزينت إطلالات عارضات فالنتينو Valentino ولويفي Loewe، تفاديها اذا كنتِ قصيرة القامة واستعيضي عنها بموديلات مصممة بكعوب رفيعة مثل تصاميم Rodarte وZimmermann.

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