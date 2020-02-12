أجمل فساتين النجمات العرب باللون الأحمر في عيد الحب لعام 2020

اختاري في عيد الحب 2020 اجمل فساتين النجمات العرب اللواتي اخترن اللون الاحمر مع مشاهدة أجمل الصيحات والقصات الفاخرة التي تضفي المزيد من التألق على اطلالاتك في هذا اليوم المميز، فاليوم اختاري اللون الاحمر على طريقتك الخاصة.

من خلال الإطلالات التي رصدناها لك، قومي باختيار على خطى النجمات العربيات فساتين باللون الاحمر تناسب عيد الحب 2020.

اختاري لعيد الحب 2020 بأسلوب النجمة سيرين عبدالنور موضة الفستان الاحمر الطويل والحيوي الذي يجعل اطلالتها مميزة مع تفاصيل التول المتتالية والواسعة بقصة تصل الى حدود الكاحل. ولا شيء يضاهي جمال اختيارك فساتين باللون الاحمر التي تأتي مع تفاصيل الشك والتول بأسلوب النجمة بلقيس من توقيع دار يوسف الجسمي. كما تألقي على طريقة النجمة نوال الزغبي بفستان أحمر فاخر وملفت حمل توقيع دار لا برجوازي La Bourjoisie وتميّز بقصة الكتف الواحد والشق الجانبي الجريء الذي أظهر مفاتها.

ومن اختيارات فساتين باللون الاحمر تناسب سهرة عيد الحب 2020، التمايل بفساتين سهرة فاخرة باللون الأحمر من وحي كارول سماحة بتوقيع أنطوان القارح Antoine Kareh. كما لفتنا اختيار النجمة مايا دياب فستان أحمر مرصع بالحبيبات البراقة مع ثنيات الاقمشة المتداخلة على الخصر والشق الجانبي. ولا يمكن الا ان نتمثل باطلالة النجمة كرم مع الفستان الاحمر الحريري الذي تألقت به مع تفاصيل الاقمشة المنسدلة خلفها.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

جورج حبيقة يعرض أجمل فساتين السهرة خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة

فستان زفاف "جيفنشي" يتزيّن بالريش والكشاكش في 2020