تعرفي على أهمية تناول المكسرات أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أفادت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية بأن تناول المكسرات أثناء الحمل يتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجنين؛ حيث إنه يمتاز بتأثير إيجابي على التطور المعرفي لديه.
وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن المكسرات غنية بحمض الفوليك (فيتامين B9) والأحماض الدهنية "أوميجا 3"، وهي عناصر لها تأثير إيجابي على القدرة على التفكير والذاكرة لدى الطفل.
وللتمتع بهذه الفوائد تنصح "بيبي & فاميليه" المرأة بتناول حفنة من المكسرات بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا، مع مراعاة أن تكون المكسرات في حالة طبيعية، وليست محمصة أو مملحة.
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