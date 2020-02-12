غير العين.. فوائد تناول الجزر: ينقص الوزن ويخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد الجزر بمثابة مفتاح الرشاق، حيث يساعد على إنقاص الوزن بفضل قلة سعراته الحرارية ومحتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ومن ثم تحارب نوبات الجوع الشديدة، وفق ما أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن 100 جرام من الجزر (نحو ثمرتين متوسطتين) تحتوي على 41 سعرا حراريا فقط.

وأشارت "إن ستايل" إلى أن الجزر يتمتع بفوائد صحية أخرى؛ حيث إنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول، كما أنه غني بفيتامين K1 والبوتاسيوم والكاروتينات، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين.