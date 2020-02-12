محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قالت خبيرة الأثاث الألمانية جابرييلا كايزر إن الألوان النيون تغزو عالم الديكور هذا العام لتضفي لمسة جاذبية وبهجة على الغرفة. وأوضحت كايزر أن الألوان النيون كالأصفر والبرتقالي والأخضر والوردي تمتاز بطابع صارخ؛ لذا يتم استخدامها على نحو ضئيل في الديكورات المنزلية، كصحن على الجدار أو أريكة تزهو باللون البرتقالي النيون مع وسائد ذات ألوان متحفظة، وذلك للبعد عن التكلف والمبالغة.

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