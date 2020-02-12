الامارات | بعد كورونا.. علماء يكشفون عن فيروس "يارا" الغامض

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كورونا.. علماء يكشفون عن فيروس "يارا" الغامض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف علماء في البرازيل عن فيروس جديد غامض، أطلقوا عليه اسم "يارا"، ويعني "أم كل المياه" نسبة إلى شخصية "يارا ملكة الماء" في الأساطير البرازيلية، وهي تشبه "حورية البحر".

وأوضح موقع "ساينس اليرت" أن جينات الفيروس الجديد غير معروفة وأن 90% منها لم يتم توثيقه من قبل في الأبحاث الفيروسية.

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من جانبها؛ أوضحت أستاذ الميكروبيولوجي الطبية والمناعة بجامعة عين شمس المصرية، الدكتورة ولاء عبداللطيف، إن فيروس «يارا» مختلف عن فيروس كورونا المنتشر حاليا.

مشيرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الفيروس الجديد ليس له أي سابقة معروفة من قبل، والمستوى الجيني الخاص به ليس موجودا، ولم يكتشف إلا في الماء، ولم يعلن حتى الآن إمكانية انتقاله إلى الإنسان

