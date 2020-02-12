مرضى الروماتيزم مهددون بالإصابة بأمراض أخرى.. هكذا تحمي نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن الروماتيزم غالبا ما يقترن بأمراض أخرى، موضحة أن التهاب المفاصل الروماتويدي على سبيل المثال يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما ينطبق أيضا على التهاب الفقار الروماتويدي المعروف باسم داء "بيشتيرو".

وأضافت الجمعية أن الروماتيزم يرفع أيضا خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن، مؤكدة على أهمية أن يخضع المرضى لفحوصات دورية لاكتشاف الإصابة بهذه الأمراض في الوقت المناسب.

تطعيمات مهمة لمرضى الروماتيزم

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وشددت الجمعية على ضرورة تلقي تطعيمات ضد التيتانوس والسعال الديكي والدفتيريا والإنفلونزا والحزام الناري والمكورات الرئوية، وكذلك التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي A قبل السفر.

وأشارت الجمعية إلى أنه يحظر على مرضى الروماتيزم تلقي اللقاحات الحية، على سبيل المثال ضد الحصبة أو الحمى الصفراء، باستثناء الأمهات، اللواتي يتعين على أطفالهن تلقي مثل هذا التطعيم؛ نظرا لارتفاع خطر الإصابة بالعدوى.

وبشكل عام، يتعين على مرضى الروماتيزم استشارة الطبيب المعالج حول الموعد المناسب للتطعيم، على سبيل المثال بين دورتي علاج.