قبل فستان ناهد السباعي.. تصميمات مصنوعة من "الكوفرتة" من توقيع مهند كوجاك (صور)

لا تزال التعليقات مستمرة، على فستان الفنانة ناهد السباعي، بعد ظهورها به مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

الإطلالة التي عُرفت بـ"فستان الكوفرتة"، تميزت بأنها طويلة وفضفاضة، فضلا عن أنها بدون أكتاف، ومزينة بورود صغيرة الحجم متعددة الألوان حول الصدر والخصر، كما أنها مصنوعة من "كوفرتة" زرقاء اللون، من توقيع مهند كوجاك، وسط آلاف التعليقات بين المعجب بذلك الزي والمنتقد له.

الفستان لم يكن التصميم الوحيد الذي ابتكره "كوجاك"، اعتمادًا على قماشة "كوفرتة"، حيث قدم المصمم الشاب 3 أزياء، اعتمادا على تلك الخامة، ورصدهم "هن" خلال الفقرات التالية:-

ميني جيب

صمم "مهند" بوت طويل من تلك القماشة، فضلا عن "ميني جيب"، و"بلوفر أستومك"، والذي تميز بأنه فضفاض وذو أكمام طويلة وواسعة.

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بدلة واسعة

طرح مصمم الأزياء، بدلة فضفاضة، تتضمن سترة متوسطة الطول، ومزينة بـ"إكسسوارات" ذهبية اللون، بالإضافة إلى بنطلون واسع.

جامبسوت

طرح "كوجاك" جامبسوت، والذي تميز بكونه طويل وفضفاض، فضلا عن أنه بدون أكتاف، ومزين بحزام حول الخصر.

وينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في أسوان بدورته الـ4، المقامة خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير المقبل، ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ4 من المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.