دليل الأزواج من ماري منيب في ذكرى ميلادها.. أوعى البخل وطولة اللسان

عُرفت بأشهر "حموات" السينما المصرية، واستطاعت تجسيده هذا الدور باحترافية شديدة، فكان من أشهر إفيهاتها التي علقت في الأذهان، "حماتك مدوباهم اتنين، جاتك نيلة، طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة"، إنها الفنانة الراحلة ماري منيب، التي استطاعت قبل 81 عامًا إعطاء نصائح كدليل للتعامل بين الزوجين، في وصفة قد تجعل الحياة الزوجية هنيئة يسودها الحب والمودة.

ويتزامن اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماري مُنيب، ويقدم هُن أشهر نصائحها لبيت وحياة أسرية سعيدة خالية من التوتر والأزمات، خلال السطور التالية.

نصحت ماري الرجال بعده نصائح، ربما تعتبر كطوق نجاة لهم والتي تجعل حياتهم هادئة مسقرة.

- ميعارضهاش في كل حكاية تقولها، ويتفاهم معاها بعقلية كبيرة، ودون خناق.

- يعرفها كل حاجة عنه، برا وجوا، الثقة أهم حاجة وتجيب العيشة الهنية.

- ممنوع طولة اللسان.

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- متخرجهاش تتفسح لوحدها لازم تبقى معاها على قد ما تقدر، وتغير عليها.

- أنت رجل في كل حاجة ما عدا إدارة البيت، دي بتاعة الست.

- بينلها حبك عشان متبقاش زي أختك.

- ممنوع البخل.

- اوعى تهمل مراتك بعد ما يكون بنيكم عشرة، عشان العشرة بتجيب إهمال.

- متبعدش عنها عشان هي بطبيعتها غيورة.

- "الرجال قوامون على النساء"، واللي تزعل تتفلق زي ما أنا زعلت وطقيت واتفلقت قبلكم.