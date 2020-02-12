يتسبب في عزلتهم.. استشاري تخاطب يوضح أضرار "إدمان الإنترنت" للأطفال

قالت الدكتورة رشا سامي، استشاري تخاطب، إن الإنترنت أصبح متاح لكل الأطفال حيث يصطحب الطلاب "التابلت" خلال تواجدهم في المدرسة وفي كل الأوقات، موضحة أنها تؤيد حجب المواقع السيئة، "لازم الأهل يمنعوا، ومفيش حاجة اسمها جيل محدش يقدر عليه".

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، الذي يقدمه الإعلاميين خالد أبو بكر، وبسمة وهبة، "الأم والأب هما اللي مسؤولين عن أولادهم، مفيش حاجة اسمها الأولاد هما اللي بيمشونا"، مستكملة: "لما بحط قواعد لبيتي المفروض ببقى ملتزمة بيها، واللي في البيت لازم يلتزم بيها، ولازم يبقى فيه استمرارية".

وأشارت إلى أن إدمان الإنترنت، يتسبب في عزلة للأطفال واضطرابات في النوم، واضطرابات سلوكية، وانخفاض في ثقتهم في نفسهم، كما لا يستطيعون تكوين صداقات اجتماعية مع أصدقائهم، "بنلاقي دلوقتي 5 أطفال بيقعدوا مع بعض سنهم 8 أو 9 سنين، هنلاقي كل واحد ماسك التليفون بتاعه قاعدين بدل ما يلعبوا مع بعض، فين بقى الأهل اللي بيقولوا لا سيب التليفون؟ بس للأسف الأهل بقوا يكبروا دماغهم".