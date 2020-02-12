تعتبر تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي. ويقدم هُن طريقة عمل تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير، على طريقة الشيف سالي فؤاد. مقادير تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير عجينة ميلفي مخبوزة الكريم باتيسيير كوب لبن ثلث كوب نشا صفار بيض فانيليا ربع كوب سكر سكر بودرة توت مشكل Advertisements فراولة كريم شانتي طريقة تحضير تورتة ميلفي بالكريم باتيسيير - يخلط النشا مع اللبن - يضاف صفار البيض والسكر والفانيليا ويقلب كل الخليط على البارد - يقلب كل الخليط على النار حتى يغلظ القوام - ترص طبقة من الملفيه المخبوز - يوضع خليط الكريم باتسيير في كيس حلوانى ويضاف منه طبقة على الملفيه - ترص شرائح الفراولة ويضاف المزيد من خليط الكريم باتسيير - ترص طبقة أخرى من الملفيه المخبوز - تكرر الـ3 خطوات السابقة - يرش الوجه بالسكر البودرة على أشكال القلوب الورقية

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