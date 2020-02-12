حملة طرق أبواب "مراكب النجاة" تستهدف ربع مليون سيدة بقرى الغربية

انطلقت اليوم، فعاليات حملة طرق الأبواب التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

واستهدفت الحملة، السيدات والرجال بقرى دلبشان مركز كفر الزيات، وكفر شبرا اليمن مركز زفتى، وصفط تراب مركز المحلة الكبرى، بإجمالي 150 ألف زيارة، باجمالي مستهدف 247 ألفا و500 سيدة ورجل، حيث قامت الرائدات الريفيات وعددهن 332 رائدة بالإضافة الى المتطوعين من الوحدات المحلية ومراكز الشباب وعددهم 120، بتوعية أهالي القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة، وسبل الهجرة الآمنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

كما أقيمت ندوة بمكتبة قرية أبو صير بنا، بمركز سمنود، باعتبارها إحدى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وقد شهدت حضور رئيس مركز ومدينة سمنود اللواء علاء يوسف، وسط حضور مكثف من رجال ونساء القرية، وجرى توعيتهم برسائل الحملة.

ويجرى عرض رسائل الحملة على الشاشات الإعلانية بمدينة طنطا، لتوعية أهالي المدينة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة بمحافظة الغربية حتى بعد غد الخميس.