كيف تغيرت إطلالات نجمات الأوسكار خلال 30 عاما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تغيرت ملابس حفل جوائز الأوسكار بشكل كبير على مرور السنين، ليس في الملابس فقط، ولكن في قصات الشعر، والأحذية، وشريك الحياة كذلك.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح الإثنين على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

نرصد لكم عدد من إطلالات المشاهير، بحسب ما أوضح موقع "Insider".