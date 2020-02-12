كارمن سليمان تنشر صورة لزوجها وهو يقبلها: "الحب الحب.. البوس البوس"

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صوره لها برفقه زوجها الملحن مصطفى جاد، وابنها زين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، حيث ظهر جاد، وهو يقبل رأس كارمن في الصورة حاملًا في يده نجله زين.

وعلقت كارمن على الصورة: "صورة بعنوان، الحب الحب البوس البوس".

وحلت الفنانة كارمن سليمان، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، خلال حلقة الجمعة الماضية، من برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، في ظهورها الأول مع زوجها الملحن مصطفى جاد.

Advertisements

وعلق "جاد" مازحًا، على مشاركته في كليب "بصاتك"، لزوجته، قائلًا: "كانت تدبيسة، بس كانت تجربة حلوة جدًا، مكنش فيها تحضير، والخضة كانت مرة واحدة".

وأوضحت كارمن، أن مخرج الكليب أمير رواني، هو من طلب مشاركته في بطولة الكليب: "قالي مصطفى عاجبني ولازم يشارك في الكليب".

وأضاف مصطفى جاد: "كان بيعمل كاستنج ويبعتلي صور الشباب، لحد ما في يوم التصوير قالي مع كارمن عاوزينك في الكليب".