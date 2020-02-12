في الفلانتين.. شركة "فرفوشة" تحتفل بموظفيها السناجل: "معندهمش اللي يدلعهم"

يحتفل العالم بعيد الحُب العالمي، في الـ14 من فبراير من كل عام، يتبادلون التهاني والهدايا، ويعد يوما مميزا للعشاق، لتبادل كلمات الحب، والاحتفال به على طريقتهم الخاصة.

بعيدًا عن "الكابلز"، يبقى للعُزاب موقف آخر من هذا الاحتفال، فهو يمر عليهم مرور الكرام، دون أن يترك بصمته معهم كالمحتفلين به.

من جانبها، قررت إحدى الشركات التي تعمل في مجال البرمجيات، الاحتفال بموظفيها العُزاب "السناجل"، خلال الاحتفالات بعيد الحُب، والموافق يوم الجمعة، هذا العام.

ونشرت الشركة القرار عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي تضمن الآتي: "نظرًا لأن أغلب العاملين سناجل، وغير مرتبطين، ومعندهمش حد يدلعهم، ولأننا بنحتفل بكل مناسبة، قررت الشركة منح العاملين ساعتين من التنطيط والرقص، في إحدى الأماكن المعنية بالرقص والألعاب".

وتابعت خلال القرار المنشور: "هنتحرك ونشرب قهوة وسناكس، وذلك يوم الأحد في تمام الساعة 2 عصرًا".

وقررت إدارة الشركة، الاحتفال يوم الأحد، وليس الجمعة، حتى لا يتم احتساب الاحتفال من يوم الراحة الأسبوعية.

وتفاعل العديد من الرواد مع منشور الشركة، مشيدين بالقرار المُقرر منحه للموظفين والعاملين بها.

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الشركة تدعي ثنائي خارج فريق عملها للاحتفال معهما

لم يمر الكثير إلا وبات القرار حديث أغلب الرواد على منصات "السوشيال ميديا"، لتقرر الشركة فيما بعد، دعوة 2 أصدقاء أو أحباء للاحتفال معهم، من خلال مسابقة صغيرة.

وأوضحت الشركة خلال منشورها على الصفحة الرسمية، تفاصيل المسابقة، التي جاءت تحت عنوان "كله بالحب.. الشركة الفرفوشة" على النحو التالي: "قررنا نختار حد يشاركنا هو وشريكه أو صاحبه عيد الحب مع شركتنا، كل اللي عليك اكتبلنا قصتك في كومنت مع غدر الأحباب، وأكتر قصة هاتاخد Vote، هاتروح معانا وهاتنبسط وتضحك وتاكل وتروَّح ناسي إسمك".

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