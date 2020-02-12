"سورية سويدية.. الفتاة الجميلة".. أبرز إطلالات فايا يونان

بملامحها الهادئة، وصوتها الجلي، ونبرتها الشامية، استطاعت الفنانة الشابة فايا يونان، الوصول إلى قلوب الكثير من دول العالم، بسبب صوتها المميز، وحضورها القوي، وغنائها للسيدة فيروز في كثير من الأحيان، جعلها تنطلق من منصة "يوتيوب"، إلى المسارح الكبيرة لإحياء الحفلات.

حتى إنها فازت بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018، ضمن جوائز "داف باما ميوزيك أوورد" الألمانية، عقب منافسة شرسة بين جمهورها وجمهور المطربة، أصالة نصري، خلال عملية التصويت، لتنال "يونان"، في نهاية المطاف النسبة الأعلى من الأصوات.

واليوم، تحل الفنانة الشابة، على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، ومن المُقرر أن تتحدث حينها عن حياتها الفنية والشخصية، فضلًا عن أمسيات الغناء والمزح.

وبعيدًا عن حضورها القوي، وصوتها الجبلي، استطاعت فايا، جذب الأنظار إليها في كثير من المناسبات، بسبب إطلالاتها الأنيقة، بين الكاجوال، أو السواريه، تستطيع الفنانة السورية، تنسيق اختياراتها، بسبب ابتعادها عن كثيرة الألوان والاعتماد على ألوان هادئة، تبرز جمال ملامحها، وعلى الموديلات التي تناسب قوامها.

كما إنها تفضل دومًا الحضور البسيط، متخلية عن المكياج الثقيل، أو تسريحات الشعر الغجرية، معتمدة أغلب الأوقات على الشعر المنسدل، فضلًا عن تمسكها بالإكسسوارات البسيطة إذا لزم الأمر.

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من هي فايا يونان؟

ويستعرض "هن" أبرز المعلومات عن المطربة الشابة فايا يونان.

1- مغنية سورية سويدية، ولدت في شهر يونيو عام 1992 في بلدة المالكية، ونشأت في مدينة حلب وانتقلت إلى السويد في الحادية عشرة من عمرها، وتقيم حاليًا في مدينة بيروت.

2- تحمل شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم الاجتماعية من جامعة جلاسكو في اسكتلندا.

3- هاجرت "فايا" مع عائلتها إلى السويد، حيث عملت ناشطة في مجال حقوق الإنسان، والمساعدة الاجتماعية، عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي بالسويد.

4- بدأت شهرة "فايا" عام 2014، بعد إطلاقها أغنية مشتركة مع أختها ريحان يونان بعنوان "لبلادي"، حيث استعرضوا فيها آثار الحرب والدمار على الشعوب، وقد تُرجمت هذه الأغنية إلى عدة لغات.

5- أحيت "فايا" بعدها عددًا من الحَفلات الموسيقية في أماكن مختلفة مثل دار الأوبرا السورية وقصر الأونيسكو ومسرح بيار أبو خاطر والجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية في دبي ومسرح الأوديون في عمان ودار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية.

6- تعتبر "فايا" يونان أول مغنية تَحصل على تمويل من الإنترنت لإنتاج أغنيتها "أحب يديك"، فقد جمعت نحو 25 ألف دولار لتمويل أغنيتها.

7- أطلقت "فايا" أول ألبوماتها "بيناتنا في بحر" ويتضمن 9 أغاني، في 20 أكتوبر 2016.

8- أوضحت "فايا"، خلال حوارها في برنامج "معكم"، معني اسمها باللغة السريانية وهو الفتاة الجميلة.

9- لا تفضل الشابة السورية إعلان تفاصيل حياتها الشخصية والأمور العاطفية أمام الجمهور.

10- شاركت كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "نجوم بلا حدود"، في فبراير الماضي، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة، بالإضافة إلى عرضه الحصري على تليفزيون "الآن".