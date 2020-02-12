الامارات | غرافيك.. مسبار متتبِّع للشمس يلقي نظرة خاطفة على ألغازها

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. مسبار متتبِّع للشمس يلقي نظرة خاطفة على ألغازها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل مسبار تابع للاتحاد الأوروبي دورة حول الشمس، ومن المنتظر أن يقترب المسبار «سولو» مسافة 42 مليون كيلومتر من الشمس، ما يعادل ربع بُعدها عن الأرض، في محالة لإلقاء نظرة غير مسبوقة على سطح الشمس بما في ذلك أول منظر على الإطلاق لقطبَي الشمس.

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