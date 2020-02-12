الامارات | غرافيك.. مسبار متتبِّع للشمس يلقي نظرة خاطفة على ألغازها

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. مسبار متتبِّع للشمس يلقي نظرة خاطفة على ألغازها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل مسبار تابع للاتحاد الأوروبي دورة حول الشمس، ومن المنتظر أن يقترب المسبار «سولو» مسافة 42 مليون كيلومتر من الشمس، ما يعادل ربع بُعدها عن الأرض، في محالة لإلقاء نظرة غير مسبوقة على سطح الشمس بما في ذلك أول منظر على الإطلاق لقطبَي الشمس.
للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غرافيك.. مسبار متتبِّع للشمس يلقي نظرة خاطفة على ألغازها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.