شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية معاناة يمنية على «سكاي نيوز» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث «سكاي نيوز عربية» عبر منصّاتها المتنوّعة، مساء اليوم، الحلقة الثانية من برنامج «القصة» الوثائقي، الذي يقدمه فيصل بن حريز، ويعده حمدي يس، ويخرجه محمد ممدوح، بعنوان «الوطن.. الصفحة الأولى لبداية القصة». ويسرد برنامج «القصة» ‏تفاصيل رحلة أكثر من 500 لاجئ يمني اختاروا طريق معاناة صعباً امتد إلى أكثر من 8000 كيلومتر، هي المسافة الفاصلة بين اليمن وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.‬‬‬‬‬‬ Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حكاية معاناة يمنية على «سكاي نيوز» اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.