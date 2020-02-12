الامارات | «حصاد الموت».. أقدم عضو في عائلة التيرانوصور

شكرا لقرائتكم خبر عن «حصاد الموت».. أقدم عضو في عائلة التيرانوصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال علماء، أول من أمس، إنهم اكتشفوا نوعاً جديداً من الديناصورات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتيرانوصور، الذي جاب سهول أميركا الشمالية قبل نحو 80 مليون عام.

ويعتقد أن «ثاناتوثيريستس ديغروتوروم»، الذي يعني باليونانية «حصاد الموت»، هو أقدم عضو، حتى الآن، في عائلة التيرانوصور الذي اكتشف في شمال أميركا الشمالية، وقد يصل طوله إلى نحو ثمانية أمتار.