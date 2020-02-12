الامارات | «مهرجان أم الإمارات» يعود بتجارب جديدة على كورنيش أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان أم الإمارات» يعود بتجارب جديدة على كورنيش أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن موعد انطلاق الدورة الخامسة من «مهرجان أم الإمارات»، التي ستنظم خلال الفترة من 26 مارس إلى الرابع من أبريل المقبلين على كورنيش أبوظبي.

ويلقي «مهرجان أم الإمارات» الضوء على رؤية وعطاء سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، في مجال الأسرة، وتمكين المرأة الإماراتية، إلى جانب دعمها للنساء في كل مكان.

وتحتفي الدورة الخامسة من «مهرجان أم الإمارات»، بدور المرأة وأهميتها في المجتمع، والابتكار والإبداع، إلى جانب تسلّيط الضوء على التقاليد الإماراتية العريقة، في ستّ مناطق تُبرز أهمية ترسيخ قيم العائلة وتمكين الشباب.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة، سعود عبدالعزيز الحوسني، إن «مهرجان أم الإمارات السنوي يشكل منصة سنوية مثلى للاحتفاء بالإنجازات الكبيرة الخالدة لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، صاحبة الرؤية التي أسهمت بشكل ملموس في تمكين المرأة، ودعم الأسرة الإماراتية بشكل خاص».

وأضاف: «نحرص في الدائرة من خلال دورة 2020 على تقديم تجربة جديدة لجميع أفراد المجتمع من مقيمين وزوار، إلى جانب إبراز مبادئ رؤية سموّ الشيخة فاطمة وعطائها أمام زوار المهرجان. ونسعى أيضاً إلى الجمع بين روح التراث الأصيل وأفضل مظاهر الثقافة المعاصرة في الإمارات، بإطار يصنع مناسبة مميزة وجذابة تُشرك المجتمع بأسره».

وسيستمتع زوار «مهرجان أم الإمارات»، الذي يستمر على مدار 10 أيام، بالعديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية المتنوعة، التي تقام ضمن ست مناطق جاذبة ترحّب بالعائلات والأفراد من جميع الثقافات، لتعكس صورة التنوّع والتسامح السائدين في دولة الإمارات، من خلال موضوعات: «الإلهام والاستكشاف والطعام والترفيه والتسوق والتسلية».

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وستحتفي منطقة الإلهام التراثية البيئية بمظاهر الثقافة التقليدية والحديثة في الإمارات، في حين تُعدّ منطقة الاستكشاف منطقة تعليمية وترفيهية تتسم بالتحفيز الذهني، أمّا منطقة الطعام فتلبّي مختلف الأذواق بأطعمة عالمية غنية ومتنوعة تعكس التنوع العالمي في الإمارات.

وتعدّ منطقة الترفيه وجهة للعروض الفنية التي تحييها فِرق ومواهب محلية وعالمية، فيما تجمع منطقة التسوّق المحال والمتاجر المتنوعة والمتميزة، وأخيراً منطقة التسلية العائلية التي تشمل فعاليات ترفيهية متنوعة للأطفال.

يقدّم مهرجان أم الإمارات 2020 فعاليات تشمل سيركاً مجسّماً بتقنية الهولوغرام، واحتفالية تسلط الضوء على الثقافة الشعبية اليابانية، من خلال الحلويات التقليدية والفقرات الترفيهية، بجانب المساحات المخصّصة للفنون اليابانية.

ويشهد المهرجان على مدى 10 أيام في منطقة «ع البحر» على كورنيش أبوظبي، إقامة قرية تراثية إماراتية تعرض مظاهر الثقافة، وكرم الضيافة التي تتميز بها الإمارات، فضلًا عن منافذ للبيع بالتجزئة وأعمال إبداعية لفنانين إماراتيين صاعدين.

فنون يابانية

يقدّم مهرجان أم الإمارات 2020 فعاليات تشمل سيركاً مجسّماً بتقنية الهولوغرام، واحتفالية تسلط الضوء على الثقافة الشعبية اليابانية، من خلال الحلويات التقليدية والفقرات الترفيهية، بجانب المساحات المخصّصة للفنون اليابانية.

• 10 أيام، مدة المهرجان الذي يحفل بفعاليات وأنشطة متنوّعة.