بالريش الناعم سكارليت جوهانسون تبرز أنوثتها

أثارت الممثلة والمغنية وعارضة الأمريكية سكارليت جوهانسون، الجدل حول إطلالتها الغير التقليدية و ذلك أثناء حضورها حفل توزيع جوائز BAFTA السينمائية.

وتألقت "جوهانسون" بفستان طويل مجسم، ذا شق مثير من الصدر، مزين بالريش الناعم، باللون الكشمير الفاتح، كشف التصميم عن أنوثتها وجمال قوامها.

وأكملت الممثلة الأمريكية أناقتها ببعض المجوهرات الماسية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الوردية لتتناغم مع إطلالتها، وأعتمدت لم خصلات شعرها للوراء لتبرز جمال ملامحها.

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