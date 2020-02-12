هكذا تبرز روان بن حسين حملها في إطلالتها اليومية

تعتبر الفاشونيستا الكويتينة روان بن حسين أيقونة من ايقونات الموضة والرشاقة في الوطن العربي ويتابعها الكثير من المهتمين بعالم الموضة والجمال .

وحاليا اثناء فترة حملها تنشر روان صورا لإطلالاتها اليومية التي تبرز من خلالها حملها بشكل أنيق ، فهي تعتمد على الملابس المريحة التي تناسبها وتناسب الحمل ، وتنسق ازيائها بشكل أنيق ، فلم يكن الحمل عائقا بينها وبين اناقتها ، كما انها تحافظ على رشاقتها بشكل ملحوظ وتركز على ممارسة التمارين الرياضية ومن أبرزهم تمارين اليوجا وتوضح فوائد تلك التمارين للمرأة الحامل .

وانت ايضا لا تجعلي الحمل عائقا بينك وبين اناقتك ، فيمكنك أن تبرزيه بطريقة انيقة تناسبك ، لذا جمعنا لكي إطلالاتها اليومية اثناء حملها تعرفي عليها ..

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