تنسيقات للخريف على طريقة ليلى عبد الله

ظهرت الممثلة اللبنانية ليلى عبد الله بالعديد من الاطلالات الخريفية المميزة المنسقة، باتّباع خطوط الموضة العالمية والمناسبة لقوامها النحيل ولون بشرتها السمراء، استوحينا لمحبيها ومحبي اطلالاتها إحدى عشرة اطلالة مميزة، يمكنكنّ تنسيقها بأكثر من مناسبة خلال الفصل الحالي.

لـ اطلالة كاجوال نسقت "بلوڤر" رماديًّا مزينًا بكتابات بيضاء، مع جاكيت جلد أسود وبنطال واسع، ولمظهر يلائم المناسبات، تألقت بفستان قصير بأكمام طويلة مزين بكاروهات باللونين الأسود والبني، ولاطلالة عملية تزينت بتنورة زرقاء طويلة مزينة بكشكشة وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة، أكملتهما بحذاء بكعب أسود، وتجملت بـ تنورة قصيرة من الجينز الأزرق، وبلوزة صوفية باللون البني، مع حذاء ببوت أسود وحقيبة سوداء لاطلالة أنيقة، ولمظهر شبابي أطلّت ببلوفر زهري وبنطال أسود ضيق، وحذاء رياضي أبيض.

أزياء يومية من ليلى عبد الله

وتأنقت في مدينة ديزني باطلالة سوداء مكونة من بنطال وبلوزة ومعطف فرو، وحذاء بوت أنيق، وارتدت لمظهر مميز جمبسوت أبيض ومعطفًا برتقاليًّا طويلًا مع حذاء بني، وتميزت لاطلالة عملية بتنورة بنفسجية وبلوزة بيضاء مع بليزر بكاروهات رمادية، ودعمت اطلالتها بعقد من اللؤلؤ، واختارت لإحدى اطلالاتها في باريس، تنورة بنية وبلوزة صوفية صفراء كسرت ألوانهما بحقيبة زهرية وحذاء أسود، ونسقت اطلالة أخرى في باريس مكونة من بلوزة بيضاء برقبة، ومعطف قصير سكري، وتنورة سوداء، وظهرت بروح شبابية من خلال جمعها لبلوفر أسود بقبعة، وبنطال جينز وحذاء رياضي طويل باللون الأسود المزين بسلاسل فضية.

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