اخر إبداعات الإيطالي Giambattista Valli

قرر مصمم الأزياء الإيطالي جمباتيستا فالى عرض مجموعته الجديدة هوت كوتور لموسمى ربيع- صيف ٢٠٢٠ من خلال إعداد معرض ليتمكن الجميع من حضوره ؛ وعدم عرض المجموعة على منصة ازياء أسبوع الموضة الباريسي حيث قرر عرض المجموعة بشكل مختلف وجذاب وتميزت المجموعة بالالوان الزاهية المفعمة بالحيوية قد يهمك أيضا: الإماراتية لمياء عابدين تعرض مجموعة عباءات جديدة غير تقليدية أجمل صيحات الجمال من أسبوع الموضة في باريس لربيع 2020

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