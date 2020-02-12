هدى بيوتي تضيف 5 أنواع جديدة من ظلال العيون المزدوجة

تطالعنا هدى بيوتي بأحدث ابتكاراتها من مجموعة ظلال العيون ’مات آند ميتال ميلتيد‘، حيث تطرح العلامة 5 خيارات جديدة من ظلال العيون السائلة المطفية واللامعة، لتكشف بذلك عن ثالث إضافة لها على هذه المجموعة المفضّلة لدى عاشقات الجمال والتي تتميز بسهولة الاستعمال. وتوفر التشكيلة الجديدة توليفة من التركيبات السائلة التي تمزج بين اللمسات المطفية والمعدنية لتضمن التألق بإطلالة ساحرة، إذ تجمع كل علبة من العلب المزدوجة بين ظل مطفي ومخملي غني من جهة وآخر لامع وبراق من الجهة الثانية. وقد تم تصميم هذه التشكيلة لتمنح السيدات إطلالة رائعة يسهل الحصول عليها خلال تطبيق روتين العناية اليومي.

حيث تم تصميم ظلال العيون السائلة لوضع طبقة واحدة أو مزجها بعدة طبقات للحصول على الإطلالة المثالية، وتتميز هذه الظلال بالجودة المعهودة لكافة ابتكارات علامة ’هدى بيوتي‘، والتي تجمع بين اللون الغني واللمعان البراق وسهولة المزج والثبات لوقت طويل. وقد حرصت العلامة على تصميم تشكيلتها بعناية فائقة لتكون مضادة للتلطخ ومقاومة للماء مع لون يدوم لمدة تصل إلى 12 ساعة مما يعد ثورة حقيقية في عالم الجمال!

وكما هي باقي منتجات ’هدى بيوتي‘ الرائدة، تأتي هذه التشكيلة الجديدة من الظلال كاستجابة لتطلعات واحتياجات عاشقات العلامة. فقد عملت ’هدى بيوتي‘ على ابتكارها لتلبي متطلبات عملائها المتمثلة في الحصول على مجموعة من الظلال سهلة التطبيق لتصبح هذه التشكيلة ذات الفعالية الفائقة إضافة مثالية إلى مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بكل سيدة سواء كانت مبتدئة أم خبيرة تجميل. حيث تستطيع السيدة ببساطة تطبيق الظل على الجفن باستخدام الريشة المخصصة ثم دمجها بإصبع اليد أو بالفرشاة حتى الوصول إلى درجة اللون والإشباع المطلوبين! كما تتيح التشكيلة لخبيرات التجميل مجموعة واسعة من الخيارات مثل التفنن بتحديد أجزاء الجفن وإبرازها أو وضع عدة طبقات وصولاً إلى تجريب أشكال وخطوط مختلفة أو إبراز الزاوية الداخلية للعينين.

وتقدم الظلال المطفية المخملية تدرجات غنية ومشبعة بالألوان يسهل دمجها وتطبيقها فوق بعضها باستخدام إصبع اليد أو الفرشاة. كما تحتوي تركيبة المسحوق على خواص امتصاص الزيت التي تساعد على ثبات الظل لفترة أطول دون أن يتلطخ أو يزول. ويتيح تصميم الريشة المميز استخداماً مزدوجاً حيث يمكن استخدامها لتطبيق الظل السائل بالشكل المألوف على كامل الجفن كما تتميز بوجود حافة محددة تتيح تطبيق الظل كمحدد للعين فقط. فيما تتميز الظلال المعدنية بتركيبتها عالية اللمعان والتي تضمن الحصول على مظهر أنيق ومتألق. كما تتمتع بخصائص أخرى تضمن الحفاظ على مظهر متألق للعين يدوم طويلاً مثل مقاومة التلطخ والجفاف الفوري. أما تصميم الريشة المستوحى من فراشي الرسامين فيضمن استخداماً سهلاً للظلال وتطبيقاً دقيقاً إلى جانب التحديد المثالي والدقيق للعين بفضل حافتها الرقيقة.

Advertisements

تستلهم المجموعة سحرها من عاشقات الموضة الشغوفات بأسلوب الحياة الفاخر والراقي، ما يجعلها خياراً رائعاً للتألق بإطلالة جذابة وخوض تجربة رائعة. وتمنح الظلال الجديدة إطلالة ساحرة لعاشقات الفخامة. وتتألف التشكيلة من 5 توليفات جديدة من الظلال التي تنبض بالرقي والأناقة، وتضفي مزيداً من السحر على اللحظات المميزة في حياة كل سيدة:

’سينامن توست‘ آند هيلا هوني‘: لون دافئ ولمعان نحاسي قوي

’في آي بينك‘ آند ’مليون دولار ديلز‘: وردي مائل نحو البنفسجي

’ريكويست لايت‘ آند ’سلو جامس‘: موف ضبابي

’فرينش ليس‘ آند ’دايموند دريب‘: ليلكي ثلجي

’كشمير روب‘ آند ’بينتهاوس سوت‘: بيني مائل نحو الرمادي الكشميري

قد يهمك ايضاً:

حيل بسيطة لجعل ظلال العيون يدوم لساعات طويلة

ألوان ظلال العيون الترند في 2020