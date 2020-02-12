جديد BROW ZINGS PRO لملء الحواجب وتشكيلها وتحديدها من بنفت

القاهرة – لايف ستايل خضعت Brow Zings، باليت الحواجب المفضّلة من بنفت كوزمتكس، لتغييرات جذريّة رائعة! نقدّم لك اليوم الباليت الجديدة Brow Zings PRO Palette بتركيبات وألوان جديدة. تتضمّن هذه الباليت، بعبوتها الصغيرة والرقيقة، بودرة للحواجب تتّسم بثبات طويل* لمدة 12 ساعة، لملء الحواجب وتشكيلها، ومادتان شمعيّتان بتركيز عالٍ من الأصباغ ومادة شمعيّة شفّافة، لرسم الحواجب وتحديدها. كما أنّها تضمّ فرشاة مزدوجة الأطراف بزاوية حادّة لتطبيق دقيق للمواد الشمعية، وفرشاة مسطّحة متدرّجة لتطبيق البودرة، فضلًا عن فرشاة أسطوانية لتوزيع المواد بسهولة فائقة. يوصى بهذا المستحضر للمبتدئات والمحترفات في مجال العناية بالحواجب!

يتميز الباليت :Brow Zings PRO Palette

• بودرة حريرية طويلة الثبات

• مادتان شمعيّتان بتركيز عالٍ من الأصباغ

• مادة شمعيّة شفّافة Advertisements الباليت متوفّرة بمجموعتين من الألوان: • ألوان فاتحة إلى متوسّطة

• ألوان متوسّطة إلى داكنة

*تقييم بأداة قياس أُجري على 20 امرأة

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