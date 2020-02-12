يخلصك من الكرش.. إليك طريقة استخدام الصبار في فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
استطاع الصبار أن يحجز لنفسه مقعدًا بين النباتات ذات الخصائية العلاجية واسعة المجال، حيث يمثل أهمية كبيرة لصحة الشعر، كما يحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية المتراكمة به، وغيرها من الفوائد الأخرى.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد الصبار في فقدان الوزن، وفقًا لموقع "Health line".
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