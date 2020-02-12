10 صور رومانسية لـ"كابلز".. اقتبس لقطات إبداعية في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قبل أيام قليلة من عيد الحب الذي يحلّ الجمعة 14 فبراير الجاري، يفكر كثيرون في توثيق أكثر الأوقات رومانسية مع شريك حياته، بالتقاط صور إبداعية تسجل اللحظات المهمة.

وبحسب موقع "bright side" الأمريكي، قدمت مكتبة Depositphotos، وهي مكتبة بها أكثر من 145 مليون صورة مرئية أصيلة، 10 صور إبداعية شاركها "كابلز" يمكنك تجربتها مع شريك حياك في يوم عيد الحب.

1. التصوير الفني

تبحث عن فكرة غير تقليدية لالتقاط الصور؟ إذا كنت ترغب في إعادة إنشاء المشهد الأسطوري من السيد والسيدة سميث أو تجربة بعض أزياء النهضة الحديثة، هذه الحالة، قد يكون يوم عيد الحب مناسبة رائعة لذلك.

2. السعادة في الأشياء الصغيرة

إذا كنت تفكر في لحظات من الماضي عندما كنت تشعر بالسعادة، فستتذكر وجبة الإفطار في السرير، أو شاي بعد الظهر، أو جلسة أفلام مسائية مريحة مع من تحب، لماذا لا تلتقط لحظات الفرح هذه أثناء في عيد الحب؟

3. صورة رومانسي

ليست الصور التقليدية للزوجين فكرة جديدة، ولكنها قد تصبح فريدة من نوعها بسبب الإضاءة. خطط لالتقاط الصورة في الساعات الأولى من شروق الشمس والساعة الأخيرة قبل غروب الشمس.

في هذا الوقت، تبدو الإضاءة أكثر نعومة وتتغير كل دقيقة، كل صورة يلتقطها المصور ستكون فريدة، علاوة على ذلك، سيغمر صورك بأجواء رومانسية وسحارة.

4. قصة بالأبيض والأسود

صورة بالأبيض والأسود، فكرة مثالية للزوجين لأولئك الذين يرغبون في أن تكون صورهم صالحة لكل زمان.

يجب أن تتم عملية التصوير في استوديو حيث لا يتعين على المصور الاعتماد على الإضاءة الطبيعية ويمكنه معالجتها يدويًا.

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5. عطلة نهاية الأسبوع

إذا كنت تخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على شاطئ البحر أو الجبال في عيد الحب، فإن اصطحاب مصور لالتقاط أجمل اللحظات واستكشاف أماكن جديدة فكرة رائعة.

6. صورة عن قرب

إذا كنت من محبي الصور الأصلية ولا تحب كثيرا من مرحلة التعديل، التقط صورة عن قرب من شريك حياتك، حيث تعني الصورة الكثير من تفاصيل الحب والحنان. أمسك يده أو عانقه أو قبّلها عن قرب بابتسامة، فهناك مجموعة متنوعة من الصور يمكنك تجربتها.

7. سحر الشتاء

إذا كنت من محبي الشتاء وتقضي بضع ساعات في رحلة قصيرة مع شريك حياتك، تابع توقعات الطقس وانطلق ووثق اللحظات في يوم مشمس وبارد في ذات الوقت.

8. مفاجأة

بالنسبة للأزواج الأكثر رومانسية، التقاط الصور مع عنصر المفاجأة فكرة جيّدة. وإذا كنت تبحث عن اللحظة المثالية، فلا يوجد شيئًا أكثر رومانسية من إعلان حبك في يوم عيد الحب. وثّق لحظات المشاعر الأكثر صدقًا وتلقائيًا لذكرى العمر.

9. صور نمطية إذا كانت خجولة

إذا كانت حبيبتك لا تحب الظهور وتشعر عادة بالإحراج عند الوقوف أمام الكاميرا، اطلب من المصور التقاط صور نمط الحياة بينما أنتما منشغلان مع روتينكما.

10. وسط الملاهي

ما هي الصور المفضلة لديك في الأرشيف الخاص بك؟ ربما تكون التي تبتسم فيها وتعيش مشاعر إيجابية.

في يوم عيد الحب، يمكنك إثراءك بمجموعة جديدة من الصور، من خلال الذهاب إلى مدينة الملاهي والاستمتاع ببعض المرح.

اذهب على عربة، واشترِ حلوى، وامزح أثناء الوقوف في طابور للركوب التالي. حقق أقصى استفادة من هذه الأنشطة الخارجية ودع المصور يلتقط بعض الصور الرائعة.