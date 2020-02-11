بسمة وهبة: عمل مشترك مع مطرب "بنت الجيران".. ومتابعون: هيغني في المطعم عندك

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تحضيرها لعمل مشترك مع مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش.

وشاركت "بسمة" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحتسي مشروبا، والأخير يغني أغنيته الشهيرة "بنت الجيران".

وأرفقت تعليقًا على مقطع الفيديو المصور، قائلةً: "ترى ماذا سيكون من عمل، اللي حيقول صح أول واحد حيطلع في العمل، بسمة وهبة، تحضر لعمل جديد مع حسن شاكوش".

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ولقى مقطع الفيديو استحسان المتابعين، وحصد ما يقرب من 10 آلاف مشاهدة، في أقل من ساعة، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "أينما تواجدت بسمة وهبه، في أي مكان وأيا كان العمل الذي يحضر له سواء كان للبرنامج الذي تذيعه أو عمل تلفزيوني آخر فهذا شرف كبير للمكان الذي وجدت فيه، هيغني في المطعم عندك، دويتو ولا إيه؟ هتغني يا بسمة".

كان المطرب حسن شاكوش، صرح بأن أغنية "بنت الجيران" تكلف إنتاجها 15 ألف جنيه فقط، ولم تستغرق إلا 3 أيام.