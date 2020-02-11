ريهام عبدالغفور: "حظي 24 قيراط بأحن أب في الدنيا"

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مع والدها الفنان أشرف عبدالغفور. Advertisements وعلقت "ريهام": "لو كل واحد فينا عنده 24 قيراط، فأعتقد إني عندي الجزء الأكبر، ربنا مديني أحن وأجدع أب فالدنيا.. ربنا يخليه ويديله الصحة يارب". يذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور، تشارك في مسلسل "حتى لا يطير الدخان" والمقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة الفنان مصطفى شعبان، للروائي إحسان عبد القدوس، وإخراج ماندو العدل.

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