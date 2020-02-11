القاهرة – لايف ستايل
بإطلالة شبابية أنيقة ظهرت المطربة اللبنانية نجوى كرم باحدى الصور التي نشرتها على حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور "إنستجرام" ، وظهرت من خلالها بقميص ستان أكمامه واسعة مع "چيب" قصيرة كروهات أبيض وأسود من تنسيق الأستايلست اللبناني سيدريك حداد .
أكملت إطلالتها بتسريحة شعر من الشعر البني المفرود ، مع لمسات جمالية بألوان هادئة أبرزت ملامحها وجمالها الحقيقي ، ونسقت مع حذاء برقبة طويلة "بوت" باللون الأسود .
الجدير بالذكر أن المطربة نجوى كرم تشارك حاليا في برنامج المواهب الغنائية The Voice Senior ضمن لجنة التحكيم برفقة النجوم هاني شاكر , سميرة سعيد و وملحم زين ، كما انها طرحت مؤخرا فيديو كليب جديد بعنوان " بعشق تفاصيلك" الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية .
قد يهمك ايضاًً:
جويل ماردينيان تلفت الأنظار بأبرز تسريحة شعر على الإطلاق
10 أخطاء تجنبيها يوم زفافك عند اختيار تسريحة شعرك
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم بإطلالة شبابية من تنسيق سيدريك حداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.