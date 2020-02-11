نجوى كرم بإطلالة شبابية من تنسيق سيدريك حداد

بإطلالة شبابية أنيقة ظهرت المطربة اللبنانية نجوى كرم باحدى الصور التي نشرتها على حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور "إنستجرام" ، وظهرت من خلالها بقميص ستان أكمامه واسعة مع "چيب" قصيرة كروهات أبيض وأسود من تنسيق الأستايلست اللبناني سيدريك حداد .



أكملت إطلالتها بتسريحة شعر من الشعر البني المفرود ، مع لمسات جمالية بألوان هادئة أبرزت ملامحها وجمالها الحقيقي ، ونسقت مع حذاء برقبة طويلة "بوت" باللون الأسود .



الجدير بالذكر أن المطربة نجوى كرم تشارك حاليا في برنامج المواهب الغنائية The Voice Senior ضمن لجنة التحكيم برفقة النجوم هاني شاكر , سميرة سعيد و وملحم زين ، كما انها طرحت مؤخرا فيديو كليب جديد بعنوان " بعشق تفاصيلك" الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية .

Advertisements

قد يهمك ايضاًً:

جويل ماردينيان تلفت الأنظار بأبرز تسريحة شعر على الإطلاق

10 أخطاء تجنبيها يوم زفافك عند اختيار تسريحة شعرك