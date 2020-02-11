تعرفي علي أبرز فوائد بذور الكتان للشعر

أثبتت بذور الكتّان أنها من العناصر الغذائية المفيدة جداً للصحة بشكل عام بفضل احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الجسم وتساعده في الحفاظ على صحّته ونشاطه.



وقد أظهرت الدراسات أن بذور الكتّان مفيدة للشعر أيضاً إذ تحتوي على كميّة وافرة من الفيتامين E الضرورية لتعزيز نموّ الشعر وكثافته وترطيبه، وعلى أحماض الأوميغا 3 التي تحمي الشعر من التقصّف والجفاف، بالإضافة إلى مكوّنات أخرى غنيّة ومفيدة لصحّة الشعر وفروة الرأس.

فوائد بذور الشيا للشعر

تساعد بذور الشيا في تعزيز نموّ الشعر وحمايته من العوامل البيئية المضرّة به.

تعدّل الإفرازات الزيتية في فروة الرأس فتحميها من التهيّجات وتجعل الشعر يبدو نضراً.

تعالج مشكلات فروة الرأس الناتجة عن التهيّجات الجلدية نتيجة استخدام مستحضرات عناية غير مناسبة من شامبوهات وأقنعة وزيوت.. وغيرها.

تغذي بصيلات الشعر وتحميها من التلف وبالتالي تصبح خصلات الشعر أكثر متانة وقويّة.

تساعد في معالجة مشاكل فروة الرأس كقشرة الرأس، والأكزيما.

وصفات طبيعية من بذور الشيا

بذور الشيا وعصير الليمون

المكوّنات:

4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان

نصف ليتر من الماء

فنجان من عصير الليمون



طريقة التحضير:

ضعي الماء في قدر على النار حتى يغلي

أضيفي بذور الكتّان واتركيها تغلي حتى تنضج

اطفأي النار ثم أضيفي عصير الليمون وحرّكي المزيج بملعقة خشبية

اتركي المزيج يبرد وستجدين أنه أصبح على تركيبة جل لزج

ضعي الجلد على فروة رأسك كل ليلة قبل النوم مع التدليك لمدة 5 دقائق

Advertisements

زيت بذور الكتان

استخدمي زيت بذور الشيا لتدليك فروة الرأس فهي تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز إنتاج الخلايا.



المكوّنات:

فنجان من زيت بذور الكتّان



طريقة التحضير:

ضعي كمية زيت بذور الكتّان في قدر صغير على النار حتى يفتر

وزّعي الزيت على فروة الرأس ودلّكيها لمدة 5 دقائق

مشطّي شعرك حتى يتشبّع بالزيت

اتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والصابون البلدي

وقد يهمك أيضًا:

احصلي على خُصلات كثيفة ومنتعشة مع روتين العناية بالشعر

تعرفي على طرق استخدام زيت الخروع لزيادة كثافة الشعر