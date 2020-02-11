أعلنت البلوجر المصرية عاليا هاني المعروفة بعاليا اوي ، عن إطلاق خط جديد خاص بها للاكسسوارات ، والذي يعتبر الخط الثاني لها بعد إطلاقها لخطها الاول الخاص بالموضة والأزياء تحت اسم By Alia Awwe ، والذي يعتبر خط الاكسسوارات جزءا منه .
طرحت عاليا اوي مجموعة كبيرة من الاكسسوارات التي اتسمت بالرقة والبساطة والنعومة ، وتنوعت بين اكسسوارات الشعر التي تعتبر من احدث صيحات موضة الاكسسوارات للشعر ، وبين أقراط الأذن الأنيقة .
جمعنا لكي جزء من المجموعة المعروضة في موقعها الخاص تعرفي عليها واختاري منها مايناسبك .
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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية على التوالي عاليا اوي تطلق خط جديد للاكسسوارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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