للمرة الثانية على التوالي عاليا اوي تطلق خط جديد للاكسسوارات

أعلنت البلوجر المصرية عاليا هاني المعروفة بعاليا اوي ، عن إطلاق خط جديد خاص بها للاكسسوارات ، والذي يعتبر الخط الثاني لها بعد إطلاقها لخطها الاول الخاص بالموضة والأزياء تحت اسم By Alia Awwe ، والذي يعتبر خط الاكسسوارات جزءا منه .

طرحت عاليا اوي مجموعة كبيرة من الاكسسوارات التي اتسمت بالرقة والبساطة والنعومة ، وتنوعت بين اكسسوارات الشعر التي تعتبر من احدث صيحات موضة الاكسسوارات للشعر ، وبين أقراط الأذن الأنيقة .

جمعنا لكي جزء من المجموعة المعروضة في موقعها الخاص تعرفي عليها واختاري منها مايناسبك .

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