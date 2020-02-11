أقراط ملونة بتصاميم كبيرة لإطلالة مليئة بالسحر

حافظت قطع المجوهرات على مكانتها في قلوب السيدات الأنيقات اللواتي لا يمكن أن تمرّ أيّ مناسبة من دون أن ينسقن القطع الأجمل والأفضل معها، سواء كانت مناسبة رسمية أو لإطلالة يومية اعتيادية.

ولطالما برزت الأقراط كقطع أساسية وثابتة في المجوهرات، فهي من القطع التي ترافق السيدات منذ الصغر وحتى سن متقدمة، ولذا نراها تتبدل في كلّ موسم وتبرز العديد من الصيحات الجديدة.

ولهذا الموسم برزت الأقراط الكبيرة الحجم والمتعددة الألوان كقطعة أساسية لا يجب الاستغناء عنها.



أقراط كبيرة الحجم متعددة الألوان

اذا كنت من اللواتي يرغبن باختيار أقراط تتناسب مع جميع الإطلالات وتليق بمختلف ألوان الملابس، فستجدين ما تبحثين عنه في مجموعة الأقراط الكبيرة الحجم ذات الألوان المتعددة، وخاصة تلك التي رأيناها لدى Miu Miu، حيث جاءت بتصميم بسيط، في حين تميزت بوجود الكثير من الأحجار الملونة، مثل الأحمر، الأزرق، الأخضر والأصفر.

أما Gucci فقد قدمت أقراطاً متدلية تصل إلى حد الرقبة، رُصعت بالعديد من الأحجار الكريمة الملونة والمميزة.

أقراط كبيرة الحجم بلونين متداخلين

بعض السيدات يبحثن عن التصاميم البسيطة والأنيقة في آن واحد، ولكي لا تختاري الأقراط ذات اللون الواحد والتصميم البسيط، قدمت بعض الدور أقراطاً كبيرة الحجم بلونين متداخلين، حيث شاهدنا أقراطاً من Oscar de la Renta جاءت على شكل كرة متدلية باللون الأزرق الفاتح، وزُينت باللون البنفسجي الغامق ما منحها جمالاً جذاباً.

أما Buccellati فقد جمعت اللونين الأرزق والأصفر بأسلوب عصري أنيق ولافت، حيث رُصعت الأقراط بأحجار حملت هذين اللونين بأسلوب متناسق ومتداخل ببعضه البعض.

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أقراط كبيرة الحجم ملونة بتصاميم غريبة

لا يمكن أن تغيب التصاميم الغريبة وغير التقليدية عن مجموعات المجوهرات في جميع المواسم، ولهذا الموسم برزت العديد من الأقراط ذات التصاميم الغريبة سواء بألوانها أو بتصاميمها، وقد لفتتنا الأقراط من Bottega Veneta التي جاءت بشكل غير تقليدي يشبه إلى حدّ ما الأشكال الفضائية، ناهيك عن الألوان التي تنوعت بين الأسود والرمادي والبرونز

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