فساتين سهرة بالكتف الواحدة موضة ربيع 2020

القاهرة – لايف ستايل
خلال عروض أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع 2020، تصدرت فساتين السهرة المصممة بكتف واحد One shoulder dresses الموديل المستوحى من الستايل الأغريقي قُدم بقصات منوعة تكفل لكل امرأة أنيقة إطلالة فريدة.
فساتين حورية البحر من أسبوع باريس
أثبتت فساتين السهرة بقصة حورية البحر Mermaid dresses حضورها على مدرجات عروض أزياء الهوت كوتور بأسبوع باريس حيث تنافست أشهر الدور العالمية على إبتكار تصاميم مزجت بين الفخامة والأنوثة، أجمل الموديلات حملت توقيع زياد نكد Ziad Nakad ورالف آند روسو Ralph & Russo، وذلك الأخير قدم موديل أزدان بالكشاكش على الكتف وأسفل التنورة.
فساتين ناعمة كوتور ربيع 2020
تهادت العارضات على منصات العروض بفساتين اتسمت بالخامات والقصات الناعمة، أعجبنا الفستان الذي يمزج بين نغمات السيمون المبودرة والأصفر والأرجواني الفاتح من توقيع جورج حبيقة Georges Hobeika، كما وقعنا في عشق الفستان المطرز بورود بارزة صغيرة حول منطقة الكتف والصدر من مجموعة جورج شقرا Georges Chakra.
فساتين مزينة بشق جانبي من أسبوع الكوتور
حظيت فساتين السهرة المزينة بشق على أحد جانبي التنورة بحضور كبير ضمن مجموعات كوتور ربيع 2020، لن تستطيعي أن تقاومي التصاميم التي تألقت بها عارضات إيلي صعب Elie Saab وزياد نكد Ziad Nakad والتي تميزت بالتفاصيل الأنثوية الجذابة مثل الفيونكات الكبيرة.
فساتين قصيرة من أسبوع باريس للكوتور
إلى جانب فساتين الكوتور الطويلة، حرصت كبريات الدور العالمية على إدراج فساتين بأطول قصيرة أغلبها يكشف الركبة كما في مجموعة ايريس فان هيربين Iris Van Herpen والبعض الآخر أتى بقصة متوسطة الطول مثل الفستان الموقع من ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier
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