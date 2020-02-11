التفاح على رأس القائمة.. إليك أبرز 10 أطعمة تقي من السرطان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف معهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة (CRUK)، أن السمنة هي السبب الرئيسي وراء تكون ما لا يقل عن 13 نوعًا من الأورام، وأبرزهم سرطان الثدي والأمعاء والرحم والمريء والبنكرياس والكلى والمبيض.

وفقا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، يمكن الوقاية من هذا المرض الخبيث، بتناول مجموعة من الأطعمة، التي تقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

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