لو مراتك حامل تجيب هدية إيه في عيد الحب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يرغب كل رجل في تقديم هدايا لزوجته في عيد الحب الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير الجاري، ويعتبر اختيار هدايا للمرأة الحامل من أكثر الأمور المحيرة لكثير من الرجال.

وإذا كنت ترغب في تقديم هدايا لزوجتك الحامل لتسعدها في يوم عيد الحب، نقدم لكم بعض الأفكار التي يمكن تقديمها، وفقا لما ذكر موقع "cafemom".

- من الهدايا البسيطة التي يمكنك تقديمها لزوجتك، قلادة من قلب زجاجي باللون الأحمر أو قلادة بها اسم المولود عليها.

- يمكنك إهداء زوجتك الحامل في عيد الحب، قضاء يوم كامل في سبا للتدليل والاسترخاء والعناية بالبشرة قبل الولادة.

- شراء بلوزة أنيقة مصنوعة من خامة القطن، ومكتوب عليها عبارات للمولود الجديد، من أكثر الهدايا التي ستنال إعجابها.

- ولتوثيق ذكري مميزة وفكرة هدية خارج الصندوق في هذا اليوم، جلسة فوتوسيشن لها بملابس الحمل، وتعتبر صور المرأة الحامل ذات البطن المنفوخ من أجمل الصور التي تشعرها بالفرح، وتتذكر بها أيام انتظارها مولودها.

Advertisements

- من الهدايا الصحية التي تجعلها تشعر بالراحة، شراء مجموعة من الزيوت الأساسية للحوامل، والصابون المصنوع يدويا، ملح نقع القدم للعناية ببشرتها وقدميها.

- يمكنك تقديم حقيبة مستلزمات المولود لزوجتك كهدية أنيقة وعملية في عيد الحب، فهي من أكثر الأشياء التي ستحتاجها في الفترة القادمة.

- من الهدايا التي ستفرح بها كثيرًا، وسادة النوم صُممت خصيصًا لراحة الحامل ومساعدتها على النوم في أفضل وضعية لها وللجنين أيضا، دون ضغط على البطن.

- فكر في شراء مجموعة من كتب حول تربية الأطفال حديثي الولادة التي تساعد الأم الجديدة على كيفية العناية والاهتمام بمولودها وغذائه، وتعتبر هدية مميزة ومفيدة.

- كثير ما تشعر الأم في فترة الحمل بالأرق أثناء النوم، لذلك يمكنك إهداء زوجتك طقم ملابس نوم تبدو أنيقة ورائعة ومريحة تشعرها بالراحة أثناء النوم.

- خاتم أو سوار ذهب من أكثر الهدايا القيمة التي يمكن تقديمها في عيد الحب، ستنال إعجاب زوجتك كثيرًا.