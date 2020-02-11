أبرزها الإسهال.. 5 علامات تنذرك بفشل نظامك الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يعاني بعض الأشخاص من عدم فقدان الوزن، رغم اتباعهم لأنظمة الحمية الغذائية قليلة السعرات الحرارية لفترة طويلة دون الإخلال، الأمر الذي يستدعي التوجه إلى الطبيب المختص، للوقوف على أسباب فشل النظام الغذائي.

في الصفحات التالية، "الكونسلتو" يستعرض قائمة بأبرز العلامات التي تنذرك بفشل النظام الغذائي، وفقًا لموقع Eat this"".

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