محمد اسماعيل - القاهرة - "ناتالي بورتمان تشبه دراكولا".. كيف سخر رواد مواقع التواصل من أزياء الأوسكار؟

كتبت- لمياء يسري

سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من إطلالات نجمات ونجوم الأوسكار، وقارنوا ملابسهم بإطلالات شهيرة من الأفلام السينمائية.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، وأثارت إطلالات الحفل تعليقات كوميدية بين رواد "التواصل الاجتماعي"، بحسب ما نقل موقع "insider".

جانيل موني

تمت مقارنة المغنية جانيل موني، 34 عامًا، التي اختارت ثوبًا من تصميم رالف لورين، بشخصية The Tin Man الشهيرة، وظهرت جانيل بفستان فضي مغطى بالكريستال شواروفسكي.

إلتون جون

قورن النجم البريطاني إلتون جون، 72 عامًا، وبدلته الحريرية ذات اللون الأرجواني ، ببدلة الجوكر في فيلم "The Joker".

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ناتالي بورتمان

قارن عدد من الرواد، ثوب نتالي بورتمان، بالكونت دراكولا، حيث ارتدت النجمة الأمريكية فستانًا يشبه القفطان المغربي باللوني الأسود والذهبي، بالإضافة إلى كاب، منقوش عليه أسماء المخرجات اللائي تم حجب اسمائهن من الأوسكار 2020.

سينثيا إريفو

الممثلة البريطانية سينثيا إريفو ، 33 عامًا، ظهرت في ثوب أبيض، تمت مقارنته سريعًا، بمناديل المرحاض.

يٌذكر أن فيلم Parasite أصبح أول فيلم أجنبي يفوز بجائزة أفضل صورة في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوية الـ 92 (جوائز الأوسكار).

كما فاز الفيلم الكوري الجنوبي الذي نال استحسان النقاد جائزة أفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي طويل.

وحصل كل من رينيه زيلويجر، وجواكين فينيكس على جائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثل.