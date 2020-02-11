فيديو.. نجلاء بدر عن الملابس المكشوفة في الشتاء: "البروتوكول عايز كده"

نشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو، من كواليس حضور الفنانات على السجادة الحمراء، بفاعليات افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي أُقيم أمس.

وأظهر المقطع الفنانتين نجلاء بدر، وداليا مصطفى، أثناء تعبيرهما عن مدى إحساسهما ببرودة الطقس، حيث طلت "داليا" بفستان يشبه أزياء أميرات ديزني، بلون "البيبي بلو" منفوش، وبدون أكمام، في حين تألقت "نجلاء" بفستان "جولد" لامع، مكشوف من منطقة الصدر، وله فتحة هوليود الكاشفة عن الساقين.

وعلقت "نجلاء" على الانتقادات التي تتلقاها الفنانات بسبب ملابسهن المكشوفة في الشتاء، قائلة: "إحنا بنحس بالبرد والله، بس مضطرين، لأن البروتكول بيقول نظهر كدة".

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في أسوان بدورته الـ4، المقامة خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري، ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ4 من المهرجان، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.