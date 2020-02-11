"معندكش احترام للمرأة".. متابعة تهاجم ممثل سوري بسبب تعليقه على زوجته

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هاجمت إحدى المتابعات، الممثل السوري، باسم ياخور، بسبب صورته الأخيرة مع زوجته رنا الحريري، والتي شارك بها مؤخرًا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث نشر "ياخور" الصورة، مُعلقًا: "الحلو ما بيخبي حاله"، ثم أضار لزوجته، الأمر الذي دفعها للرد عليه بـ"إيموشن قلب" ليمازحها الفنان، قائلًا: "عم احكي عن حالي".
التعليق الذي تداوله العديد من المتابعين، مشيدين بخفة ظل "باسم"، في حين هاجمته إحدى المتابعات قائلة: "ما عندك احترام للمرأة"، زاعمة أنه تعمد إحراج زوجته بهذا التعليق.
جدير بالذكر أن الفنان يشارك في المسلسل الكوميدي السوري "ببساطة"، بمشاركة الفنانة ديما الحايك.
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