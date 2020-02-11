صور.. إنجي علي ونجلاء بدر وداليا مصطفى "تحت اللحاف" في أسوان

"عندما يكون النوم سلطان ويقع الإنسان في مستنقع سريره".. بتلك الجملة علقت الإعلامية إنجي علي، على صورها الجديدة، التي جمعتها بالفنانة نجلاء بدر، خلال تواجدهما بأحد الفنادق على هامش مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وأظهرت الصور الثنائي، تستلقيان على سرير غرفة الفندق، "تحت اللحاف" وهما تنظران لبعضهما البعض، رافعتين علامة النصر.

الصور التي تفاعل معها العديد من المتابعين، وأثارت جدلًا واسعًا.

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ولم يمر الكثير، إلا وعادت الإعلامية، يمشاركة باقي الصور، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهما برفقة الفنانة داليا مصطفى، بنفس طريقة الصور السابقة.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في أسوان بدورته الـ4، المقامة خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري، ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ4 من المهرجان، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.