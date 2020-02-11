الامارات | عامل التوصيل الباصق في البيتزا.. هكذا عاقبه القضاء التركي

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل التوصيل الباصق في البيتزا.. هكذا عاقبه القضاء التركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة تركية اليوم الثلاثاء بالسجن سنتين ونصف السنة على عامل توصيل بعدما بصق في البيتزا قبل تسليمها إلى الزبون.

وأدانته المحكمة بتهمة «تعريض حياة الآخرين للخطر من خلال تعديل في الأغذية». وخلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة، نفى عامل التوصيل أن يكون قد أقدم على ذلك.

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وذكرت وسائل إعلام تركية أن عامل التوصيل السابق الذي طرد من عمله بعد ذلك، فتح علبة البيتزا وبصق في داخلها قبل أن يطرق الباب ليسلم الطلبية.

وعُرف بتصرفه هذا بعدما اطلع أحد أقارب مالك المبنى على مشاهد كاميرا المراقبة بعد أيام عدة على ذلك. وأبلغ صاحب المبنى بذلك، فرفع الأخير شكوى.

وخلال المحاكمة، طلب المدعي العام عقوبة قد تصل إلى 18 عاماً في السجن أي أكثر من العقوبة القصوى المنصوص عليها لتهمة الانتماء إلى «جماعة إرهابية مسلحة» وهي 15 عاماً في السجن.