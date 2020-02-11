نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء

القاهرة – لايف ستايل
انطلقت مساء امس ، النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وتستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجاري، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضًا خارجها من نجوم الفن العالميين الذين يحرصون على حضور فعاليات المهرجان.
وتألقت الفنانة رانيا يوسف والفنانة نيللي كريم على السجادة الحمراء، كما تألقت نجلاء بدر وداليا مصطفى وناهد السباعي والمنتجة ناهد فريد شوقي.
ويتنافس خلال المهرجان هذا العام 31 فيلمًا من 29 دولة تتنافس على جوائز المهرجان، وتضم المسابقات فيلمين عرض عالمي أول، كما تضم 18 فيلما عرض أول في أفريقيا، ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على فيلم «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان.
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