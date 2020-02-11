5 أفكار لقضاء ليلة "فلانتين" رومانسية مع زوجك في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يرغب بعض الأزواج في الاحتفال بعيد الحب في المنزل، وتُسرع الزوجات للتحضير لهذه المناسبة وخلق أجواءً من شأنها إضفاء الرومانسية.

لذلك إليكِ بعض الأفكار للحصول على ليلة "فلانتين" رومانسية متميزة مع الزوج، وفقًا لما ذكر موقع "holidays".

- التخطيط لعشاء رومانسي:

يمكنك التخطيط لعشاء رومانسي عن طريق تحضير عشاء رومانسي خفيف، مكون من الأكلات التي يفضلها زوجك.

وحضّري السفرة وزيّنها لخلق أجواء رومانسية من خلال وضع الشموع العطرية وبعض الورود الحمراء حول سفرة الطعام، حيث يوفر جوًا رومانسيًا ورائحة منعشة.

2- تزيين المنزل:

من الأمور المهمة لخلق جو رومانسي، هو تغيير وتزيين ديكور المنزل للشعور بالتغيير وتحسن النفسية.

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ويمكنك تزيين المنزل وخلق أجواء رومانسية من خلال خلط بعض الورود الحمراء والقرنفل وتوزيعه بغرف النوم والمعيشة والسفرة.

أيضا يمكن شراء القلوب الحمراء صغيرة الحجم واكتبي عليهم مقطع من أغنية مفضلة لزوجك وقومي باستخدام شرائط الستان الأحمر وعلقيها على حائط منزلك، أيضًا توزيع البالونات بين أرجاء المنزل للشعور بالبهجة والرومانسية.

3- استخدام الشموع العطرية:

الشموع العطرية من الأفكار البسيطة التي تساعد في خلق جو رومانسي في المنزل من خلال وضع مجموعة من الشموع في أركان المنزل بطريقة جذابة، ويفضل اختيار الشموع ذات اللون الأحمر والوردي لتناسب الأجواء، وستشعرين بانبعاث الرائحة المنعشة في المنزل.

4- صور رومانسية:

قومي بإزالة جميع الصور من الأرفف واستبدليها بصور تجمعك بشريك حياتك، ويمكنك تزيين هذه الصور بشرائط من الستان الأحمر.

5- اختيار الهدايا:

قومي باختيار هدية يحتاجها زوجك للتعبير عن حبك له، ولا يشترط أن تكون باهظة الثمن، ويمكنك تغليفها باستخدام شرائط الستان الأحمر وتقديمها له.