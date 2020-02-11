منها فرشاة الأسنان والفوطة.. 9 أشياء احذر وضعها في الحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اعتاد الكثير منّا على وضع مختلف الأشياء المتعلقة بالعناية والنظافة الشخصية في الحمام، دون أن يضع في الحسبان هل من ضرر لها أم لا.

من بين هذه الأشياء المناشف وفرش الأسنان ولوفة الاستحمام، وغيرها من الأشياء التي يجب تغييرها كل مدة محددة، وعدم وضعها في الحمام مطلقًا، حتى لا تتسبب في انتقال الجراثيم والبكتيريا، وفقًا لما موقعي "Reader,S DigeSt" و"businessinside".

1- الفوط:

تعتبر الفوط من أكثر أدوات الحمام التي يتراكم عليها الجراثيم والبكتيريا، ما يتسبب في انتقال العدوى، لذلك يجب تخصيص فوطة لكل فرد من أفراد العائلة، وتغييرها كل يومين، ووضعها خارج الحمام.

2- لوفة الاستحمام:

لا بد من تغيير لوفة الاستحمام الطبيعية كل 3 أسابيع، وبالنسبة للوفة الصناعية يمكنك تغييرها بعد شهرين؛ نظرا لأن استخدامها بعد ذلك يؤدي إلى نمو البكتيريا والجراثيم، لذلك يجب غسل الفوطة جيدا بالماء بعد كل استخدام، وتخزينها في مكان بعيدا عن الأتربة وخارج الحمام.

3- سلة الغسيل:

يجب عدم وضع جميع الملابس في سلة غسيل واحدة، ويفضل تخصيص سلة غسيل للملابس وأخرى للفوط، وعليك عدم وضعها في الحمام حتى لا تنتقل العدوي بين الملابس.

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4- ستائر البانيو:

تعتبر من أكثر الأماكن التي تساهم في انتشار البكتيريا، لذلك يجب غسلها كل شهرين.

5- فرشاة الأسنان:

تتعرض فرش الأسنان للعديد من الجراثيم، لذلك يجب تغييرها كل 3 أشهر وغسلها جيدا بالماء بعد كل استخدام، وتجنب وضعها في الحمام حتى لا تنتقل العدوى والجراثيم.

6- المجوهرات:

وضع المجوهرات في الحمام يجعلها عرضة للأكسدة ويؤدي إلى فقدان لمعانها والصدأ، لذلك يجب وضعها في درج خاص بالإكسسوارات داخل غرفة النوم.

7- المكياج:

ليس بالضروري وضع المكياج في الحمام، فإن هذه الأشياء تحتاج فقط إلى مرآة لوضعها، لذلك يجب وضعها داخل غرفة النوم، للحفاظ عليها من التلف وانتقال البكتيريا إليها.

8- الأدوية:

الكثير منّا لا يفكر في درجة الحرارة ومقدار الرطوبة داخل الحمام، لذلك لا يجب أبدًا وضع الأدوية في الحمام؛ نظرا لتأثرها الشديد بالرطوبة ودرجة الحرارة، ما يؤدي إلى فقدان صلاحيتها، ومن ثمّ يجب وضعها في مكان جاف.

9- زجاجات الشامبو والبلسم الفارغة:

يجب التخلص فورا من زجاجات الشامبو والبلسم الفارغة بعد انتهائها نظرا لتكون البكتيريا والجراثيم بها التي تنتقل للإنسان عند ملامسته لها.