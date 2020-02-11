قلّل وزنك بالأكل".. طريقة عمل الكشري المصري بشكل صحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يخشى الكثيرون من تناول الوجبات الدسمة خوفًا من زيادة الوزن، والكشري واحد من الأطباق المفضلة والمشهورة عند المصريين، الذي يحتوي مكوناته على نسبة عالية من السعرات الحرارية تصل في الطبق الواحد إلى 800 سعر حراري.

لكن هل يمكن تحضير طبق كشري بشكل صحي لا يتسبب في زيادة وزن؟

نعم، وإليك طريقة تحضيره وفقا لما قدمت سالي فواد خبيرة التغذية والطهي الصحي عبر قناة "CBC".

المقادير:

- 2 كوب عدس بجبة.

- 1/2 كوب ارز.

- بصلة.

- 2 كوب حمص مسلوق.

- ثوم مفروم.

- بصل مفروم.

- 2 ملعقة خل كبيرة.

- عصير ليمون.

- 2 كوب عصير طماطم.

- 1/2 كوب صلصة.

- شطة.

- كمون.

- ملعقة صغيرة كزبرة.

- ملح.

- زيت.

- فلفل.

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مقادير الدقة:

- 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

- 1/4 كوب خل.

- عصير ليمون.

- كمون وكزبرة.

- شطة وملح.

طريقة التحضير:

- قبل البدء في التحضير يجب "نقع" العدس أولًا، للتخلص من البكتيريا أو السموم الموجودة به، ثم ترمى المياه المنقوع بها، ثم اسلقيه.

- يكون مقدار العدس أكثر من الأرز، حيث إن العدس لا يزيد من سكر الدم، وبالتالي يساهم في إنقاص الوزن.

- اسلقي العدس في مياه مغلي، واتركيه على النار حتى يصبح متوسط النضج.

- ضعي وعاءً بها القليل من الزيت على النار، وحمري البصل بداخله إلى أن يتحول للون الذهبي.

- ثم ضعي على البصل، الأرز وقلبيه جيدًا.

- بعد أن يصبح العدس متوسط النضج، اسكبيه في وعاء الأرز ثم قلبيهم جيدًا، ثم ضعي الملح والكمون، والقليل من المياه ثم قلبي جيدًا.

- اتركي هذه المكونات على نار هادئة.

طريقة تحضير الصلصة:

- استخدمي وعاء ملعقة صغيرة من الزيت ثم ضعي ثوم والبصل، وقلبي جيدًا حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

- ثم اسكبي 1/2 كوب من صلصة الطماطم على الثوم والبصل، وقلبي جيدًا، ثم ضعي 2 كوب من عصير الطماطم وقلبي جيدًا.

- بعد ذلك، ضعي على الخليط السابق البهارات: " كمون، شطة، ملح، فلفل"، ثم قلبيه.

طريقة تحضير الدقة:

- ضعي وعاء على النار به ملعقتي ثوم مفروم وكمون وشطة ومياه.

- أنزلي الوعاء من النار، ثم ضيفي الخل واتركيها لمدة ساعتين بعيدًا عن النار قبل التقديم.

وبذلك يصبح طبق الكشري جاهزًا للتقديم، ويمكن إضافة عليه حمص حسب الرغبة.